Новый естественный спутник Земли обнаружили ученые
Ученые из США выяснили, что у нашей планеты появился новый естественный спутник. Им стал малый астероид, размер которого не превышает шести метров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.
По оценкам специалистов, астероид 2020 CD3 будет сопровождать Землю в течение нескольких лет или десятилетий.
Астероид принадлежит группе астероидов Амуров или Аполлонов. Его движение происходит по сложной орбите с периодом, аналогичным земному. Также отмечается, что он не удаляется от Земли далеко.
По словам ученых, объект временно оказался «привязан» к нашей планете. Связи с искусственными объектами и признаков возмущений от давления солнечного излучения не обнаружено.
«Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю», — процитировал «Царьград» научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова.