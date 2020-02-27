Новый естественный спутник Земли обнаружили ученые

По оценкам специалистов, астероид 2020 CD3 будет сопровождать Землю в течение нескольких лет или десятилетий.

Астероид принадлежит группе астероидов Амуров или Аполлонов. Его движение происходит по сложной орбите с периодом, аналогичным земному. Также отмечается, что он не удаляется от Земли далеко.

По словам ученых, объект временно оказался «привязан» к нашей планете. Связи с искусственными объектами и признаков возмущений от давления солнечного излучения не обнаружено.

«Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю», — процитировал «Царьград» научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова.