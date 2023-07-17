Наука 17 июля 2023, 15:31 Новый бактериофаг для борьбы с кишечными и раневыми инфекциями нашли в рамках нацпроекта «Наука и университеты»

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В Новосибирске открыли новый вид вируса, заражающего бактерии, другими словами, бактериофага. Об этом сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Исследование проводили в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Ученые смогли вычленить из речной воды новый вирус — бактериофаг, способный бороться с устойчивыми к антибиотикам аэромонадами. Последние являются причиной пищевых инфекций и воспалений, возникающих в мочеполовых путях. Кроме того, они способны поражать поврежденную кожу и раны, если участок вступил в контакт с зараженной землей или водой.

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