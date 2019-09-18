Новые виды ящериц обнаружили в Индокитае

Он рассказал, что одну из ящериц назвали в честь профессора МГУ Бориса Васильева.

«Один из видов — Lipinia vassilievi — назван в честь выдающегося герпетолога, профессора МГУ Бориса Васильева. Этот вид обитает только в узкой области вдоль вьетнамско-камбоджийской границы в предгорьях центральной части Аннамитского хребта», — объяснил пресс-секретарь Зоологического музея МГУ.

Второй вид ящериц получил название Lipinia trivittata. Этот вид отличается тремя характерными полосами на верху головы: одна светлая и две темные, сообщил сайт «Аргументы и факты». Илья Гомыранов отметил, что оба вида сцинков ведут дневной, но скрытный образ жизни. Основной их корм — мелкие насекомые.