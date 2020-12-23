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    23 декабря 2020, 13:53

    Новые средства индивидуальной защиты создали в Костроме

    Дарья Морозова

    Новые средства индивидуальной защиты для врачей разрабатывают в лаборатории химакадемии в Костроме. Об этом сообщил телеканал ОТР.

    Специалисты создали защитный костюм для врачей, которые работают с коронавирусными пациентами. Ткань костюма легкая и позволяет телу дышать. На самом костюме минимальное количество швов, так как это повышает его защитную функцию.

    «Маска точно также, которая была разработана совместно с этим костюмом. Она наиболее удобная, она тоже многократного использования, имеется карман для сменных вкладышей», — рассказала преподаватель Военной академии РХБ им. Тимошенко Никита Данякин.

    Сейчас ученые получают отзывы и постоянно улучшают свои изобретения.