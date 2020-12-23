Новые средства индивидуальной защиты создали в Костроме

Специалисты создали защитный костюм для врачей, которые работают с коронавирусными пациентами. Ткань костюма легкая и позволяет телу дышать. На самом костюме минимальное количество швов, так как это повышает его защитную функцию.

«Маска точно также, которая была разработана совместно с этим костюмом. Она наиболее удобная, она тоже многократного использования, имеется карман для сменных вкладышей», — рассказала преподаватель Военной академии РХБ им. Тимошенко Никита Данякин.

Сейчас ученые получают отзывы и постоянно улучшают свои изобретения.