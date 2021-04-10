Новые специальности с присуждением ученых степеней появились в России

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый перечень специальностей, по которым будут присуждать ученые степени. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В номенклатуре появились четыре новые группы специальностей: компьютерные науки и информатика, недропользование и горные науки, биотехнология и когнитивные науки. В перечень включили 21 новую специальность.

В «компьютерную» группу вошли такие социальности, как кибернетика, кибербезопасность, машинное обучение и искусственный интеллект. В группу «недропользование» — строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, технология бурения и освоения скважин, разработка и эксплуатация газовых и нефтяных месторождений. Ученые степени в области когнитивных наук начнут присуждать в том числе за междисциплинарные исследования когнитивных процессов, мозга и языка, когнитивное моделирование.

Российскую науку также ждут диссертации по логистическим транспортным системам, возрастной психологии и челюстно-лицевой хирургии.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее предложил пересмотреть подход к оплате труда ученых.