Новые мутации коронавируса выявили в Дании и Бразилии

Специалисты из Дании и Бразилии заявили о новых мутациях SARS-CoV-2. Ученые предположили, что эволюционировавший вирус менее устойчив к вакцине.

Эксперты датского Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями проанализировали подвергшийся мутации вирус N439K. Именно он, по их мнению, обнаруживает стойкость к разработанным препаратам.

Ученые уточнили, что носителями изменившегося вируса являются порядка 10% всех датчан с подтвержденным COVID-19. При этом госпитализируют таких пациентов реже, чем тех, кто подвергся воздействию SARS-CoV-2.

В штате Рио-де-Жанейро их бразильские коллеги идентифицировали новый штамм B.1.1.28, сообщило издание Globo. Специалисты указали на отсутствие каких-либо подтверждений повышенной заразности штамма или его предполагаемого влияния на эффективность вакцин.

Биолог Анча Баранова ранее заявила, что мутацию SARS-CoV-2 провоцирует назначаемое пациентам лечение. Повышение заразности вируса, по ее словам, не говорит о более опасном характере заболевания.