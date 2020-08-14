Новую вакцину от COVID-19 разработали на основе прививки от гриппа

Ученые заменили часть генома ослабленной формы вируса гриппа на РНК SARS-CoV-2. Препарат успешно испытали на мышах.

«Одиночная доза этой вакцины заставила организм мышей производить примерно столько же антител, нейтрализующих SARS-СоV-2, сколько их содержится в сыворотке крови людей, которые переболели COVID-19», — рассказали биологи.

Причем после вакцинации у грызунов не проявилось никаких симптомов болезни.

Медицинский препарат можно производить в промышленных масштабах, используя для этого уже существующие платформы для прививок от гриппа.

В последние месяцы ученые испытывают различные типы вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из препаратов тестируют на животных, другие — на людях. Группа американских вирусологов и молекулярных биологов под руководством доцента Университета штата Вашингтон (США) Джесса Блума использовала широко используемую прививку от гриппа в качестве основы для вакцины от коронавируса. Она основана на ослабленной форме вируса H1N1.

Ученые предположили, что структуру РНК возбудителя гриппа можно поменять таким образом, что в его частицах будет белок RBD. Это ключевой компонент оболочки SARS-CoV-2, задействованный в проникновении коронавируса в клетку. Соответственно, вакцину от гриппа можно переделать в действующее средство от COVID-19.