Новую межзвездную комету сфотографировали в цвете. Она удивила первооткрывателя

Звездочеты из обсерватории Gemini сделали цветное фото межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov). Небесный объект был открыт 30 августа. Первым заметил комету крымский астроном Геннадий Борисов.

«Это изображение было получено благодаря способности Gemini быстро выполнять наблюдения подобных объектов», — рассказал астроном Эндрю Стивенс. Его слова привел сайт Forbes.

На цветном фото хорошо виден хвост кометы. Это значит, что объект уже достаточно близко подлетел к раскаленному Солнцу. Настолько, что началось сильное истечение газов.

Крымский астроном впервые увидел межзвездную комету Подробнее

По словам первооткрывателя кометы, он недавно сделал новый телескоп, крупнее тех, что у него были раньше. Первым в объектив попал астероид, пересекающий орбиту Марса. Следующей в поле зрения астронома попала эта комета. Ее особенность в том, что она не принадлежит Солнечной системе, а свободно путешествует сквозь космос.

«То, что комета оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом», — сообщил Борисов. Его слова привела «Газета.Ru».