Новую межзвездную комету сфотографировали в цвете. Она удивила первооткрывателя
«Это изображение было получено благодаря способности Gemini быстро выполнять наблюдения подобных объектов», — рассказал астроном Эндрю Стивенс. Его слова привел сайт Forbes.
На цветном фото хорошо виден хвост кометы. Это значит, что объект уже достаточно близко подлетел к раскаленному Солнцу. Настолько, что началось сильное истечение газов.
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По словам первооткрывателя кометы, он недавно сделал новый телескоп, крупнее тех, что у него были раньше. Первым в объектив попал астероид, пересекающий орбиту Марса. Следующей в поле зрения астронома попала эта комета. Ее особенность в том, что она не принадлежит Солнечной системе, а свободно путешествует сквозь космос.
«То, что комета оказалась внесолнечной, стало для меня сюрпризом», — сообщил Борисов. Его слова привела «Газета.Ru».