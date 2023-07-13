Наука 13 июля 2023, 15:56 Новую методику лечения аритмии разработали в МФТИ

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Сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Сергей Бакуменко в беседе с «Газете.Ru» сообщил о разработке экспертами новой методики лечения аритмии.

Ученый объяснил, что это происходит так же, как и с циррозом, когда вместо поврежденных гепатоцитов в печени появляются фибробласты — клетки соединительной ткани. В случае аритмии эти клетки называются сокращающимися кардиомиоцитами.

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Специалисты предлагают заменить нефункциональные клетки, которые они называют «сорняками», на функциональными с помощью их трансплантации в ткань органа.