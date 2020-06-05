Новую черную дыру нашли рядом с Млечным путем

Предположительно, это либо черная дыра среднего размера, либо нейтронные звезды.

Между галактиками существует яркий рентгеновский источник RX J0209.6-7427. Подобные ему объекты выглядят точечными. Однако во время вспышек горят так ярко, будто светятся целые галактики.

Вспышка там происходит уже не в первый раз, отметили ученые. В первый раз ее заметили в 1993 году, но тогда источник вспыхнул и быстро погас. Ученые предположили, что он представляет собой двойную систему с нейтронной звездой и звездой редкого Ве-класса, очень горячей и быстро вращающейся. Однако выяснить происхождение источника не удалось, поскольку с тех пор он себя никак не проявлял.

Очередная вспышка произошла в ноябре 2019 года. Ее удалось заметить с помощью первого индийского космического телескопа AstroSat, запущенного несколькими годами ранее.

По мнению ученых, активность RX J0209.6-7427 возрастает.

Ранее ученые обнаружили самую близкую к нашей планете черную дыру. Она находится в созвездии Телескопа. Расстояние до нее — около тысячи световых лет.