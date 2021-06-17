Новое изобретение позволит видеть в темноте

Международная группа ученых представила изобретение, коорое позволит видеть в темноте. Это субстанция, которую можно нанести на обыкновенные очки, написало РИА ФАН.

Ученые из Австралии, Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии разработали материю, состоящую из нанокристаллов. При нанесении на стекла очков она будет работать как фильтр, позволяющий видеть в темноте.

При этом ученые утверждают, что технология недорогая и достаточно простая для массового производства.