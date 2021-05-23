Новая звезда в созвездии Кассиопея стала ярче в 50 раз

Новая звезда, обнаруженная в марте астрономом-любителем из Японии в созвездии Кассиопея, становится все ярче. Теперь ее можно увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Новая звезда под названием N Cas 2021 за два месяца стала ярче в 50 раз, достигнув пятого уровня визуальной звездной величины.

Источник фото: сайт NHK

Каждый год ученые обнаруживают около 20 новых звезд. Большая часть из них темнеют после того, как становятся ярче в течение нескольких дней. По словам экспертов, это редкий случай, когда новая звезда становится все более яркой на протяжении нескольких месяцев, достигая такого уровня яркости, что ее можно увидеть на ночном небе без телескопа.

Группа японских ученых из Национальной астрономической обсерватории Японии и японского Университета перспективных исследований, изучая космос с помощью комплекса радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама, нашла галактику с самой древней спиральной структурой. Галактика получила название BRI 1335-0417, ей более 12 миллиардов лет.