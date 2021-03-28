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    28 марта 2021, 04:35

    Новая звезда появилась на небе

    Александр Блинов

    Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Стрельца. Светило можно увидеть в небольшой любительский телескоп. Об этом исследователь Мичиганского университета Кирилл Соколовский рассказал Ura.ru.

    Новую звезду 25 марта зафиксировала американская автоматизированная система ASAS-SN. Одновременно с этим ее заметил и японский астроном-любитель Хидэо Нишимура.

    «Наблюдения подтвердили, что это „классическая новая“ — термоядерный взрыв на белом карлике в двойной звездной системе», — сообщил Соколовский.

    Светило получило обозначение ASASSN-21eh. Официально появление новой звезды подтвердили 27 марта, запись об этом появилась на сайте Центрального бюро астрономических телеграмм (CBAT).

    Астроном отметил, что в последнее время каждый год регистрируют около десятка таких явлений. Ранее в марте японский астроном Юдзи Накамура первым заметил новую звезду в созвездии Кассиопеи.

    Во второй половине апреля жители России смогут наблюдать метеорный поток Лириды. В этом году россияне уже могли наблюдать звездопад в ночь на 3 января.