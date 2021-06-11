Новая Москва получит первый технопарк

Первый промышленный технопарк построят в ТиНАО к 2024 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Технопарку присвоят статус инвестиционного проекта. Площадь территории — 14,5 тысячи квадратных метров. Благодаря ему местные жители получат не менее 300 рабочих мест, инвестиции в проект достигнут 550 миллионов рублей.

В 2020 году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) появится более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей, отметил сайт «Русская планета». Планируемый объем инвестиций в эти проекты — 7,8 миллиарда рублей. В Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park», добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По второму соглашению в 2023 году на улице Вильгельма Пика в районе Ростокино возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад».