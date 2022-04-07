Норвежские ученые доказали, что детские травмы могут увеличить риск рассеянного склероза

Психологические травмы, нанесенные в детстве, могут усилить риск развития рассеянного склероза (РС) во взрослом возрасте. К такому выводу в результате исследования пришли ученые из Норвегии, рассказал «Ридус» со ссылкой на научный журнал BMJ.

РС — это аутоиммунное заболевание, застрагивающее мозг и нервную систему. Известные факторы риска, помимо генетической предрасположенности, это дефицит витамина D, вирус Эпштейна-Барр и ожирение. Однако, как выяснилось, на риски развития заболевания может повлиять и психологическая травма, нанесенная в детстве.

В исследовании приняли участие 78 тысяч женщин, 14,5 тысячи из которых подверглись насилию или жестокому обращению в детстве. Из всей группы у 300 женщин к контрольному визиту развился РС. Из этих 300 человек 24% исследуемых сообщили о жестоком обращении в детстве.

Исследование показало, что перенесенное в детстве насилие повышает риск развития РС, особенно, если ребенок подвергался жестокому обращению неоднократно.

«Жестокое обращение в детстве может вызвать нарушение регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, привести к окислительному стрессу и вызвать воспалительное состояние спустя десятилетия во взрослом возрасте. Психологический стресс нарушает гематоэнцефалический барьер и вызывает эпигенетические изменения, которые могут увеличить риск возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз», — поясняют авторы научной работы.