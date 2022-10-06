Noise & Health: ученые заявили, что инсульт может быть связан с шумом от дорог | 360°

Наука 06 октября 2022, 17:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Noise & Health: ученые заявили, что инсульт может быть связан с шумом от дорог

Читать 360tv в

Ученые провели исследование, в котором выяснили, что риск инсульта может повышаться от постоянного шума от дороги. Об этом сообщил научный журнал Noise & Health.

Для исследования специалисты анализировали данные о здоровье более миллиона жителей Монреаля на протяжении 14 лет. Оказалось, что для граждан старше 45 лет при повышении уровня шума на 10 децибел риск инсульта возрастал на 6%, написало utro.ru.

Реклама

Ученые связали возможные данные с тем, что из-за постоянного шума люди испытывают стресс, который и повышает риск возникновения инсульта.

Реклама

0 0 0 0 0 0