Noise & Health: ученые заявили, что инсульт может быть связан с шумом от дорог | 360°

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Noise & Health: ученые заявили, что инсульт может быть связан с шумом от дорог

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Ученые провели исследование, в котором выяснили, что риск инсульта может повышаться от постоянного шума от дороги. Об этом сообщил научный журнал Noise & Health.

Для исследования специалисты анализировали данные о здоровье более миллиона жителей Монреаля на протяжении 14 лет. Оказалось, что для граждан старше 45 лет при повышении уровня шума на 10 децибел риск инсульта возрастал на 6%, написало utro.ru.

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Ученые связали возможные данные с тем, что из-за постоянного шума люди испытывают стресс, который и повышает риск возникновения инсульта.

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Ученые

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