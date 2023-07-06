Наука 06 июля 2023, 19:01 Ночью в четверг Солнце максимально удалится от Земли

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В четверг, 6 июля, в 23:06 произойдет максимальное отдаление Солнце от нашей планеты. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Расстояние составит 152 миллиона 94 тысячи километров, что на пять километров больше, чем, например, зимой. Это явление связано с тем, что Солнце вращается по эллипсоидной орбите. И таким образом оно периодически удаляется в крайнюю ее точку. Поэтому сегодня звезда будет на небе особенной маленькой. Но смотреть на нее через маски и пленки не стоит, потому что можно повредить сетчатку.

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