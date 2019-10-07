Нобелевскую премию по медицине присудили за кислород

Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил обладателей Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2019 год. Ими стали Ульям Кейлин, Петер Ратклифф и Греггу Семенца.

Американцы Кейлин и Семенца вместе со своим британским коллегой Ратклиффом исследовали реакцию живых клеток на присутствие кислорода, сообщили в Twitter премии.

Представленных в Стокгольме лауреатов наградят по уже сложившейся традиции 10 декабря. В этот день в 1896 году скончался основатель Нобелевской премии шведский изобретатель Альфред Нобель.

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В Стокгольме вручают четыре из пяти завещанных ученым премий. Премией мира награждают в Осло — тоже 10 декабря.

Размер каждой Нобелевской премии в 2018 году равнялся девяти миллионам шведских крон, или почти 950 тысячам долларов.

В прошлом году лауреатами премии стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе. Награду в области медицины им присудили за открытие иммунотерапии раковых опухолей.

Нобелевскую премию по медицине вручали уже 109 раз. До 2018 года включительно ее лауреатами стали 216 человек. Среди них всего 12 женщин.