Нобелевские лауреаты по физике ждали премию 24 года. Почему так долго?

Нобелевскую премию по физике присудили в том числе за открытие экзопланеты 51 Пегаса b в 1995 году. По словам ученых, это нормально, поскольку, чтобы осознать значение открытия, нужно время.

«Это довольно типичная ситуация для Нобелевской премии. Требуется иногда, чтобы осознать значение того или иного открытия, время. Например, общая теория относительности. За нее Нобелевская премия вообще не была дана, хотя эта теория сейчас приложима ко всем процессам во Вселенной, начиная с инфляции. Это гениальное творение, но тем не менее Нобелевскую премию вообще не получило», — рассказал «360» заведующий отделом нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии РАН Николай Чугай.

Объявлены нобелевские лауреаты по физике Подробнее

Он припомнил, что примерно 25 лет прошло, как и в этом случае, с открытия космических лучей. Австро-американский физик Виктор Гесс открыл лучи в 1911-м, а получил премию — в 1936-м.

Нобелевскую премию по физике в этом году поделили канадец Джеймс Пиблз и швейцарцы Дидье Келоз и Мишель Майор. Одну половину премии получит Пиблз за теоретические исследования в космологии. Келоз и Майор — за открытие экзопланеты. Они открыли ее в 1995 году, с тех пор в Млечном Пути было обнаружено больше четырех тысяч экзопланет. Общая сумма денежной премии девять миллионов шведских крон (59,3 миллиона рублей).