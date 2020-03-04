Нижний Тагил был когда-то островом возрастом в 580 миллионов лет
Согласно исследованию специалистов из института геологии и химии Уральского отделения РАН, на месте сегодняшнего Урала в период палеозоя располагался так называемый Уральский океан. Он представлял собой теплое приэкваториальное море, испещренное цепями островов вулканического происхождения. Они составляли собой островодужную систему.
«Древние острова были вытянуты вдоль современного Среднего и Северного Урала — это и есть Тагильская островная дуга. Исследования показали, что возраст фундамента вулканической островной дуги значительно старше, чем считалось до сих пор, в нем присутствуют блоки древних пород с возрастом до 580 млн лет», — передает Ura.ru слова доктора геолого-минеральных наук, старшего научного сотрудника института геологии и химии УрО РАН Георга Петрова.
А вот международная группа геологов заявила, что острова Новой Зеландии и Новой Каледонии вообще можно считать отдельным континентом, «скрытым» под океаном.