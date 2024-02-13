Наука 13 февраля 2024, 17:59 Нижегородский ученый Демарева рассказала, что сонливым людям сложнее уснуть вечером

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Людям, которые в течение дня чувствуют себя бодрыми и не борются с усталостью, проще уснуть вечером. К таком мнению пришли ученые из ННГУ им. Н. И. Лобачевского, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на автора исследования, заведующую лабораторией киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ Валерию Демареву.

Они провели исследования, в котором приняли участие 32 человека. На их примере ученые определили фактор базовой сонливости, исходя из которого сделали выводы о том, кто легче и быстрее засыпает по вечерам.

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«Базовая сонливость показывает, насколько сильно мы хотим спать днем, можем ли заснуть за книгой или за рулем. От базовой сонливости напрямую зависит и сонливость ситуативная, ее мы в разной степени испытываем перед сном», — отметила Валерия Демарева.

Она добавила, что тем, что весь день клюет носом и хочет спать, вечером сложнее настроиться на отдых. Поэтому людям такого типа не стоит во второй половине дня нагружать себя физически или интеллектуально.

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