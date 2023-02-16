Наука 16 февраля 2023, 15:41 Нижегородские ученые создали полимер для биоразлагаемой упаковки

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Ученые из ННГУ им. Лобачевского завершили создание экологичного гипоаллергенного материала, который является абсолютно биоразлагаемым. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу университета.

Химики получили новый полимер, синтезировав крахмал и хитозан. И из него можно изготавливать материал для упаковок, который заменит полистирол. На разложение такого контейнера уйдет около месяца: он подвержен действию одного из самых распространенных плесневых грибов.

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Также ученые отметили, что если изменить условия синтеза, то можно получить продукты для других сфер. Например, создать впитывающие медицинские материалы или сорбенты для очистки сточных вод.

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