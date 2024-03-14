14 марта 2024, 18:38
Нижегородские ученые разработали уникальную систему дистанционного управления машинами для работы в шахтах
Ученые НГТУ имени Алексеева разработали уникальную программу для автономного и дистанционного управления машинами для работы в шахтах. Об этом сообщила «Нижегородская правда».
Такая система повысит безопасность для самих шахтеров, которые смогут продолжать работать вне опасной зоны. Также программа дистанционного управления снизит траты на установку в шахтах систем подачи и откачки воздуха.
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Отмечается, что разработкой нижегородских специалистов уже заинтересовались крупные российские компании. В ближайшее время ученые планируют расширить линейку шахтных машин.
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