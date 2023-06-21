Наука 21 июня 2023, 16:50 Нижегородские ученые разработали датчик для определения концентрации токсичных газов

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Ученые химфака ННГУ имени Лобачевского разработали специальный датчик для определения концентрации токсичных газов, имитирующий работу человеческого носа. Об этом сообщил сайт «Научная Россия».

Отмечается, такой электронный «нос» распознает любой потенциально опасный запах. Разработку можно применять в пищевой промышленности при контроле качества продуктов.

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Как сообщила «Нижегородская правда», также датчик позволит искать запрещенные для перевозки препараты у пассажиров в аэропортах.