Наука 25 мая 2023, 17:50 Нижегородские ученые предложили новую архитектуру имплантов для ускоренной регенерации костной ткани

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Уникальную структуру синтетических имплантов для ускоренной регенерации костной ткани предложили ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Исследователи планируют разработать импланты, которые по своим характеристикам будут схожи с человеческой костью. Это позволит прорастать кровеносным сосудам и поспособствует скорейшему восстановлению кости.

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Отмечается, что в будущем ученые намерены усовершенствовать состав синтетической костной ткани.