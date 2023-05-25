25 мая 2023, 17:50
Нижегородские ученые предложили новую архитектуру имплантов для ускоренной регенерации костной ткани
Уникальную структуру синтетических имплантов для ускоренной регенерации костной ткани предложили ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Исследователи планируют разработать импланты, которые по своим характеристикам будут схожи с человеческой костью. Это позволит прорастать кровеносным сосудам и поспособствует скорейшему восстановлению кости.
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Отмечается, что в будущем ученые намерены усовершенствовать состав синтетической костной ткани.
Ученые
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