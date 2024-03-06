Наука 06 марта 2024, 13:47 NHK: японские ученые обнаружили исполинских саламандр, которых считали вымершими

Читать 360tv в

Ученые из Киотского университета (Япония) обнаружили несколько представителей исполинских саламандр. Ранее этот вид считался вымершим. Об этом сообщил NHK.

Южнокитайские исполинские саламандры — одни из наиболее крупных представителей земноводных животных. Вес некоторых может достигать 70 килограммов.

Реклама

Эксперты планируют работать над сохранением вида с помощью воспроизводства или клонирования, добавил сайт kp.ru.