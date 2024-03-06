06 марта 2024, 13:47
NHK: японские ученые обнаружили исполинских саламандр, которых считали вымершими
Ученые из Киотского университета (Япония) обнаружили несколько представителей исполинских саламандр. Ранее этот вид считался вымершим. Об этом сообщил NHK.
Южнокитайские исполинские саламандры — одни из наиболее крупных представителей земноводных животных. Вес некоторых может достигать 70 килограммов.
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Эксперты планируют работать над сохранением вида с помощью воспроизводства или клонирования, добавил сайт kp.ru.
Япония
Ученые
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