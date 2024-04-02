Наука 02 апреля 2024, 16:25 НГУ: проживание вблизи АЭС безопасно в случае исправной работы систем защиты от выбросов

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Директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» Екатерина Пархомчук в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что проживание в нескольких километрах от АЭС не представляет опасности в случае исправного функционирования систем защиты от выбросов.

Специалисты должны постоянно и своевременно отслеживать экологическую обстановку. Ведь даже небольшое увеличение содержания 14C в биосфере повышает темп мутагенеза, что ведет к накоплению вредных мутаций, пояснил младший научный сотрудник радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Евгений Назаров.

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Сейчас основным источником радионуклида С14 являются ядерные реакторы и заводы по переработке облученного топлива.