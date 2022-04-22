New England Journal of Medicine: ученые назвали бесполезным интервальное голодание

Ученые из Южного медицинского университета в Китае и Тулейнского университета в США провели исследование и пришли к выводу, что диеты с ограничениями по времени суток малоэффективны. Об исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, написал «Ридус».

В эксперименте участвовали 139 человек с ожирением, которые согласились сократить свой рацион ((от 1200 до 1500 калорий в сутки для женщин и от 1500 до 1800 калорий для мужчин). При этом исследуемых разделили на две группы — одна группа питалась в любое время суток, люди из второй группы ели только между 8:00 и 16:00.

Исследователи регулярно взвешивали испытуемых и делали замеры объема талии. Результаты исследования показали, что люди, питавшиеся с ограничениями по времени, потеряли чуть больше веса, однако эта разница была недостаточно большой, чтобы быть статистически значимой. Что касается объемов, они уменьшились одинаково у представителей обеих групп.