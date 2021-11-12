Невролог объяснил, почему коронавирус ухудшает память

МРТ, проведенное у переболевших ковидом, в большей части случаев показывает различные структурные изменения в мозге почти сразу после заражения. Об этом Life рассказала врач-невролог Надежда Бояринова.

Коронавирус проникает в клетки мозга через рецепторы ACE2 в сосудах, вызывая различные когнитивные нарушения. Это депрессивное состояние, проблемы со сном, тревожные расстройства и, в том числе, нарушения памяти.

«Кроме этого, стресс и паника значительно ухудшают состояние человека. СoViD-19 — это длительно воздействующий источник стресса, приводящий к повышенной тревожности, сниженному настроению вплоть до депрессии, что усиливает снижение памяти и других познавательных функций, потому что факты уменьшения объема коры, гиппокампа, снижения плотности нейронов во всех структурах мозга на фоне стресса и тревоги описаны во всех базовых учебниках и научных статьях по нейрофизиологии, начиная с конца прошлого века», — добавила врач.

Когда вирус проникает в микрососуды мозга в них происходит нарушение кровообращения. Из-за этого мозг не получает достаточное количества кислорода.

«Таким образом, становится понятно, что недостаток поступления в организм кислорода играет значимую роль в нарушениях памяти и концентрации внимания не только из-за поражения легких, это происходит и из-за повреждения сосудов в целом, мультиорганного повреждения различных тканей, включая мозг», — пояснила Бояринова.