Невероятный астероид пролетит мимо Земли 25 октября. Он больше самого высокого здания в мире

Мимо Земли 25 октября пролетит астероид 1998 HL1, его длина почти километр, а это значит, что по размеру он крупнее, чем самое высокое здание на земле — Бурдж-Халифа (828 метров). Трансляцию события будут вести на YouTube, но астрономы полагают, что увидеть объект можно будет и невооруженным глазом.

1998 HL1, предположительно, радиоактивный астероид. Он пролетит достаточно близко, по космическим меркам, от Земли — на расстоянии 6,2 миллиона километров и на скорости 25 тысяч миль в час (40 тысяч километров в час). Астрономы запустят прямую трансляцию на YouTube, так как это событие в следующий раз повторится через более чем 30 лет — в 2051 году. Этот астероид не опасен для нашей планеты, если не брать в расчет радиацию, поведение которой пока невозможно предсказать.

Новую межзвездную комету сфотографировали в цвете. Она удивила первооткрывателя Подробнее

Помимо этой громадины мимо планеты пролетит еще несколько объектов. Они намного меньше 1998 HL1.

1998 HL1 относится к группе Аполлона. Его обнаружили в 1998 году. Вокруг Солнца он оборачивается за 508 земных дней, максимально удаляясь от него на расстояние в 221 миллион километров и приближаясь на 152 миллиона.

У астрономов есть список астероидов, которые действительно опасны для нашей планеты. Их имена состоят лишь из букв и цифр, однако их реальные размеры и потенциальная угроза, как следствие, пугает исследователей.

Так, в 2021 году к Земле приблизится объект 2019TF7 диаметром 1,1 тысячи метров. В списке есть еще 10 астероидов, представляющих опасность для Земли. Например, в 2022 году у объекта 2009JF1 есть шанс один к 4464, что он столкнется с нашей планетой, а вот у невероятного 101955 BENNU, который подлетит к нам только в 2880 году, один к семи.