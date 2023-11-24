Наука 24 ноября 2023, 14:39 Neva.Today: 20-минутные тренировки помогают восстановить работу мозга после плохого сна

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Ученые провели исследование и выяснили, что 20-минутные тренировки помогают восстановить работу мозга после бессонницы. В эксперименте участвовали добровольцы с хроническим недосыпом и острой депривацией сна. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на нидерландские СМИ.

Участников эксперимента лишили сна на целые сутки, а затем попросили их поездить на велотренажере в течение 20 минут. У всех добровольцев наблюдалось улучшение когнитивных функций.

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Авторы работы заверяют, что нагрузки во время недосыпа должны быть средней интенсивности. Тяжелые, напротив, могут еще сильнее ухудшить состояние из-за стресса.