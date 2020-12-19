Немецкий вирусолог: российскую вакцину от коронавируса проще транспортировать

Профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер назвал преимущество российской вакцины «Спутник V». По его словам, ее проще транспортировать, чем зарубежные препараты.

Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Он объяснил, что РНК-вакцины, коими являются зарубежные препараты, можно перевозить только при очень низких температурах. Из-за этого в некоторых странах могут возникнуть проблемы, так как у них нет достаточно ресурса для транспортировки вакцины в надлежащих условиях. С российской вакциной на основе аденовируса таких трудностей нет.

«Это означает, что для многих стран подойдет не РНК-вакцина, по крайней мере в ее нынешнем виде, а подойдет вакцина на основе аденовируса», — заключил Бартеншлагер.

Генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что разработана вакцина от коронавируса и гриппа одновременно. Испытания на животных показали ее эффективность.

По его словам, новый препарат будет защищать как от сезонных разновидностей гриппа, так и от коронавирусной инфекции. После этапа испытания на животных решается вопрос о начале расширенных доклинических исследований.