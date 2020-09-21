Немецкие ученые создали миниатюрный ультразвуковой детектор

Специалисты из мюнхенского Центра Гельмгольца и Технического университета создали самый маленький ультразвуковой детектор. Его размер равен примерно половине микрометра.

Уточняется, что разработку назвали кремниевым детектором SWED. Его используют для визуализации объектов размером меньше микрометра. Ученые объяснили, что применяли способность кремния ограничивать свет, пишет ИА Nation News.

Также детектор помогает в изготовлении фотонных чипов. Благодаря ему отслеживают изменения интенсивности света. Еще разработку применяют при ультразвуковых исследованиях. Технологию кремниевой фотоники выбрали, потому что она нередко используется для миниатюризации оптических компонентов и плотной упаковки.

Ранее изобретатель-миллиардер Илон Маск рассказал, что первое чипирование человека будет довольно дорогим, но потом цена пойдет на спад. В компании Neuralink надеются, что в будущем система для проведения операции станет полностью автоматизированной. Специалисты хотят, чтобы другие люди не замечали встроенный чип.