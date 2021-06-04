Немецкие ученые предложили новый взгляд на глобальное потепление

Немецкие ученые Клаус-Петер Дам, Детлеф Лавес и Вольфганг Мербах в своих исследованиях поставили под сомнение абсолютный вред глобального потепления. Они предлагают человечеству взглянуть на него по-новому. Об исследованиях группы ученых рассказало РИА ФАН.

В последние годы в мире нарастает паника по поводу глобального потепления — его принято считать абсолютным злом, в котором, к тому же, виновен человек. Логика понятна: человечество вырабатывает большое количество углекислого газа, который влияет на климат, а значит, необходимо сокращать его объемы. Но в своих исследованиях немецкие ученые критикуют эту позицию.

Первое исследование вышло еще в 2015 году. В нем авторы предположили, что СО2 оказывает не такое большое влияние на климат, как мы привыкли считать. Углекислый газ, попадая в атмосферу, довольно быстро синтезируется зелеными растениями. Искусственное снижение его концентрации может привести к снижению роста растений и, как следствие, к глобальному голоду.

Второе исследование та же группа ученых опубликовала уже в этом году. И это исследование опровергло рассказы о том, что глобальное потепление убьет все живое на земле. Изучив спутниковые снимки поверхности земли с контролем растительности, исследователи обнаружили, что планета за последние десятилетия стала только зеленее.

«Площадь растительного покрова планеты увеличилась примерно на 11-14% за последние 100 лет, причем около 70% этого эффекта приходится отнести исключительно на счет повышения содержания углекислого газа в атмосфере», — говорится в работе.

Ученые считают, что глобальное потепление является нормальным явлением, характерным для нашего периода — голоцена (современная геологическая эпоха, сменившая плейстоцен примерно 12 тысяч лет назад). По мнению авторов исследования, человечеству лучше думать не о том, как предотвратить потепление, а о том, как к нему адаптироваться (например, строить защитные дамбы, выращивать растения, препятствующие ветровой и водной эрозии почвы).