Немецкие ученые нашли способ омолодить мозг

Ученые задались вопросом, как замедлить процесс старения головного мозга и, как следствие, ухудшение с возрастом когнитивных функций.

Восстановить старые нервные клетки они, конечно, не смогли. Однако удалось добиться формирования новых нейронов из стволовых клеток.

Лабораторным мышам делали инъекции, которые стимулировали нервные клетки в гиппокампе. За счет этого активность клеток повышалась, и росло число новообразованных нейронов.

Новые клетки оказались жизнеспособными и образовывали связи с соседними. За счет этого старение мозга замедлялось. Старые мыши, благодаря этой процедуре снова смогли ориентироваться в пространстве путем построения карты местности. Отмечается, что такой способ характерен для молодых мышей в то время, как старым особям требуются ориентиры.

Профессор Габриэль Бердуго-Вега отметил, что для быстро стареющего общества их работа имеет огромное значение.