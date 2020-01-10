    10 января 2020, 18:36

    Немецкие ученые нашли способ омолодить мозг

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена успешно провели эксперимент по «омолаживанию» мозга на лабораторных мышах. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание Nature Communications.

    Ученые задались вопросом, как замедлить процесс старения головного мозга и, как следствие, ухудшение с возрастом когнитивных функций.

    Восстановить старые нервные клетки они, конечно, не смогли. Однако удалось добиться формирования новых нейронов из стволовых клеток.

    Лабораторным мышам делали инъекции, которые стимулировали нервные клетки в гиппокампе. За счет этого активность клеток повышалась, и росло число новообразованных нейронов.

    Новые клетки оказались жизнеспособными и образовывали связи с соседними. За счет этого старение мозга замедлялось. Старые мыши, благодаря этой процедуре снова смогли ориентироваться в пространстве путем построения карты местности. Отмечается, что такой способ характерен для молодых мышей в то время, как старым особям требуются ориентиры.

    Профессор Габриэль Бердуго-Вега отметил, что для быстро стареющего общества их работа имеет огромное значение.