Немецкие ученые нашли самую тяжелую черную дыру

Черная дыра располагается в ядре галактики Holm 15A, в созвездии Кита.

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По оценке астрофизиков, ее масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца. Этот вывод помогло сделать наблюдение за перемещением звезд вокруг галактического ядра через самый большой на Земле телескоп в Чили.

Как сообщил портал «Дни.ру», Holm 15A является массивной эллиптической галактикой. Она сформировалась при слиянии нескольких более мелких галактик. Черная дыра возникла из-за выброса звезд на радиальные орбиты из центра при гравитационных взаимодействиях галактик.

Черная дыра продолжает поглощать звезды и набирает массу с каждым новым слиянием.