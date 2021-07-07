Немецкие археологи обнаружили статуэтку, сделанную неандертальцами

Немецкие археологи из университета в Геттингене во время раскопок в Саксонии обнаружили статуэтку, сделанную неандертальцами, а также останки древних животных. Об этом написало РИА ФАН.

Артефакт был обнаружен возле пещеры Единорога — крупнейшей кастровой пещеры в Германии. Находка представляет из себя фигурку, выполненную из оленьей кости. Статуэтка напоминает человеческий силуэт и покрыта узорами, значение которых исследователям еще предстоит разгадать.

Специалисты определили, что статуэтке около 51 тысячи лет, она была сделана неандертальцами. Это важная находка для антропологии — то, что она изображает человеческую фигуру, говорит о том, что неандертальцы обладали абстрактным мышлением, которое развивалось независимо от влияния кроманьонцев.

Кроме того, во время раскопок археологи нашли останки пещерного льва, медведя, бизона и большерогого оленя. Эти животные также жили 51 тысячу лет назад.