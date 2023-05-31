Наука 31 мая 2023, 11:13 Нейросеть предложила «360» забавный способ распознавать инопланетян «360» спросил нейросеть, как распознать инопланетянина Телеканал «360»

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Ученые из Стэнфордского университета оценили вероятность того, что инопланетяне бывали на Земле, в 100%. По мнению специалистов, здесь их просто не заметили. «360» спросил нейросеть, как же распознать инопланетян.

Искусственный интеллект ответил, что точных критериев или методов для распознавания инопланетных форм жизни пока нет — возможно, новые технологии в будущем позволят ответить на этот вопрос более четко. Однако если предположить, что инопланетяне действительно существуют, то они «вероятно, будут иметь некоторые уникальные характеристики и особенности», которые могут отличаться от земных форм жизни, «предположила» нейросеть.

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«Например, они могут иметь необычную форму тела, другие способы передвижения, другие процессы дыхания или питания, другие методы коммуникации и так далее», — говорится в ответе.

Искусственный интеллект даже выдал забавную шутку по этому поводу.

«Если вы хотите распознать инопланетян, то спросите у них, как они готовят еду. Если они начнут описывать свой любимый рецепт из слизи или непонятных растений, то, скорее всего, они не с Земли! Если же они будут говорить о бургерах и пицце, то, возможно, они просто хорошо знают местную кухню», — ответила нейросеть — и тут же уточнила, что всего лишь шутит.