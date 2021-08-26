Неизвестный вид древнего человека нашли в Индонезии

Останки древнего человека ранее неизвестного вида были обнаружены в пещере Леанг Паннинге в Индонезии. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ученые из Германии, Австралии и Южной Кореи во время раскопок нашли останки женщины и проанализировали находку.

По их данным, она жила примерно 7200 лет назад. Это была молодая девушка 17-18 лет. В захоронении также лежали древние орудия труда из камня и красная охра.

Ученые установили, что найденный типа относится к тоалийцам, которые вымерли около 1500 лет назад.