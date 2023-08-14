Наука 14 августа 2023, 03:34 Неизвестное существо с 20 конечностями выловили в водах Антарктиды The Mirror: в водах Антарктиды нашли необычную морскую звезду с 20 конечностями РИА «Новости»

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Исследователи обнаружили необычную находку у берегов Антарктиды. Они выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями и телом, напоминающим по форме клубнику. Об этом сообщило издание The Mirror.

Существо обнаружили несколько лет назад в группе с другими, когда ученые исследовали воды Антарктиды в поисках животных группы Promachocrinus, известных как антарктические пернатые звезды.

Долгое время некоторых из находок, в том числе эту звезду с 20 конечностями, исследователи не могли квалифицировать. Теперь же ее определили как Promachocrinus kerguelensis.

«Новый вид морских чудищ — антарктическая звезда-клубника — найдена скрывающейся в океане», — сказано в статье.

По информации исследователей, новый вид схож с морскими звездами или морскими огурцами, но у него есть особенность — достаточно большие размеры. Они могут жить на глубине до двух тысяч метров.