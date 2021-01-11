Недалеко от Земли заметили потенциально опасный астероид

В ближайшие два дня рядом с Землей пролетит астероид 2020 WU5, который ученые считают потенциально опасным. От планеты он будет удален на расстояние примерно в восемь миллионов километров.

Траекторию орбиты небесного тела рассчитали специалисты Лаборатории реактивного движения NASA, разместив информацию на своем сайте.

Нашли астероид еще в конце ноября 2020 года. Его запечатлел на снимках космический телескоп NEOWISE. В Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза 2020 WU5 внесли уже 4 декабря.

Ученые оценивают диаметр небесного тела в 0,5-1,1 километра. Относится оно к группе так называемых «аполлонов». Это околоземные объекты, чьи орбиты пересекаются с земной с внешней стороны.

Космический зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу после экспедиции на астроид Рюгу. В ней обнаружили множественные частицы грунта. Исследование образцов планируют начать летом. Зонд к астероиду диаметром около 900 метров запустили в конце 2014 года. Аппарат дважды садился на его поверхность.