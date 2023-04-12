Наука 12 апреля 2023, 03:51 Названы сроки запуска российской миссии на Венеру Аппарат первой в истории России миссии на Венеру запустят после 2030 года Pixabay

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Аппарат «Венера-Д», который станет первой в истории России миссией на Венеру, запустят после 2030 года. Об этом говорится в материалах правительства, подготовленных к посещению премьер-министром России Михаилом Мишустиным НПО имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос), сообщил ТАСС.

«В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс „Венера-Д“. Запуск запланирован после 2030 года», — сказано в документах.

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Миссия «Венера-Д» представляет собой посадочный модуль и орбитальный аппарат. Изначально планировалось, что проект будет совместным с США. Но в апреле прошлого года бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что миссия пока отложена на неопределенный срок и разрабатывается она только российскими специалистами.

Запустить «Венеру-Д» хотят с помощью тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».

Ранее ученые нашли новые доказательства возможной жизни на покрытом льдом Энцеладе — одном из спутников Сатурна. Это растворенный фосфор — элемент, нужный для биологической жизни, компонент костей и ДНК человека и животных.