Названы регионы с самыми изобретательными россиянами

Если в 2018 году коэффициент изобретательской активности населения составлял 1,7, то в 2019-м — 1,59.

Тем не менее в отдельных регионах показатель выше. Например, в Санкт-Петербурге он составил 5,89, в Московской области — 4,3, а в столице — 4,18. В топ-5 также числятся Томская (2,67) и Еврейская автономная (2,46) области.

В то же время меньше других патентные заявки подают в Ингушетии (0,02), на Алтае (0,05) и в Карачаево-Черкесии (0,11).

Россияне недостаточно проявляют патентную активность, нежели граждане других стран. РФ обгоняют Китай, Япония и США, рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Поэтому в стране необходимо развивать институты патентных поверенных, которых сейчас недостаточно.

При этом еще важно в целом развивать институт интеллектуальной собственности и мотивировать население совершать изобретения, благодаря которым граждане получат прибыль от их последующего использования.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правообладателям получать патенты в электронной форме. При регистрации объектов интеллектуальной собственности к материалам разрешается прилагать трехмерные модели — изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.