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    06 августа 2020, 11:15

    Названы регионы с самыми изобретательными россиянами

    Алена Макаренко

    Россияне стали меньше изобретать: сократилось число патентных заявок на изобретения, поданных в расчете на 10 тысяч человек. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

    Если в 2018 году коэффициент изобретательской активности населения составлял 1,7, то в 2019-м — 1,59.

    Тем не менее в отдельных регионах показатель выше. Например, в Санкт-Петербурге он составил 5,89, в Московской области — 4,3, а в столице — 4,18. В топ-5 также числятся Томская (2,67) и Еврейская автономная (2,46) области.

    В то же время меньше других патентные заявки подают в Ингушетии (0,02), на Алтае (0,05) и в Карачаево-Черкесии (0,11).

    Россияне недостаточно проявляют патентную активность, нежели граждане других стран. РФ обгоняют Китай, Япония и США, рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Поэтому в стране необходимо развивать институты патентных поверенных, которых сейчас недостаточно.

    При этом еще важно в целом развивать институт интеллектуальной собственности и мотивировать население совершать изобретения, благодаря которым граждане получат прибыль от их последующего использования.

    В июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правообладателям получать патенты в электронной форме. При регистрации объектов интеллектуальной собственности к материалам разрешается прилагать трехмерные модели — изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки.

    Новости SMI.FM