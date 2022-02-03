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    03 февраля 2022, 14:30

    Названы продукты, которые могут помочь сжигать калории

    Дарья Морозова

    Ученые выяснили, что такие продукты как какао, яблоки, виноград и красное вино могут способствовать сжиганию калорий. Об этом сообщил телеканал «Ридус».

    По их данным, в них содержатся антиоксиданты — катехины, которые обладают таким эффектом.

    Исследователи провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что у животных, которые регулярно принимали эти вещества, изменилась структура жировой ткани. Точно ли взаимосвязаны эти два фактора — пока не известно.

    «Нам потребуются дальнейшие исследования, чтобы понять, может ли этот процесс начаться благодаря продуктам, богатым катехинами», — заключили ученые.