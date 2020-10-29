Названы общие черты COVID-19 и испанки

У испанки и коронавируса нового типа есть обще черты, сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. Он подчеркнул, что у COVID-19 эпидемический потенциал намного выше, чем у гриппа.

«Для сегодняшнего периода можно сказать, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который без ограничительных мер равен 4-5, то есть, он высок», — рассказал ученый РИА «Новости».

Контагиозность (заразительность) у нового вируса высокая, добавил профессор, поэтому он настолько легко распространяется и так быстро перешел в пандемию.

Что касается общих черт с испанкой, Чуланов сказал, что они оба являются респираторными инфекциями, которые передается воздушно-капельным путем. У них есть общие черты в распространении.