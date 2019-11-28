Названы новые причины вымирания неандертальцев

Голландские ученые под руководством Криста Ваесена (Krist Vaesen) из Эйнховенского технологического университета утверждают, что неандертальцы вымерли в силу демографических причин. По их мнению, причиной их вымирания конкуренция с людьми не была главной причиной.

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Исследователи построили имитирующие развитие популяции неандертальцев модели, и вид Homo sapiens не повлиял на исчезновение младшей ветви человечества. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ранее считалось, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад, когда люди начали мигрировать из Африки на Ближний Восток и в Европу. Они были более приспособлены к выживанию и успешно конкурировали в борьбе за ресурсы.

Исследования показали, что неандертальцев было немного, около четыре тысяч особей, которые были разделены на небольшие группы, проживающие удаленно друг от друга. С помощью построенных моделей ученые доказали, что настолько малочисленным популяциям было достаточно было внутренних факторов.

Речь идет о близкородственном скрещивании, снижении выживаемости индивидов при сокращении численности популяции и влияние колебаний соотношения рождаемости, смертности и соотношения полов.

Исследователи не учитывали влияние соседства людей с неандертальцами. По мнению ученых, даже отсутствие межвидовой конкуренции их не спасло от вымирания.