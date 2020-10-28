Названы места в Солнечной системе, где можно найти следы внеземной жизни

«Для развития такой жизни вполне достаточно, по современным представлениям, стабильного места с подходящей температурой, водой и каким-то источником энергии — тепловым или химическим. Современная астрономия говорит о том, что таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подледные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса», — приводит агентство слова ученого.

Петрукович отметил, что ничего удивительного для науки не будет, если в будущем там обнаружат следы жизни, однако находка может расширить понимание границ возможного в генетике и биохимии.

Ранее американские и британские ученые нашли в верхних слоях атмосферы Венеры ядовитое вещество фосфин, которое вырабатывают бактерии. Позже индийские исследователи обнаружили на планете аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о возможной жизни.