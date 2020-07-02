Названы главные факты о половом созревании

С 11-15 лет у девушек увеличивается грудь, формируется окончательный вид половых органов, матка расширяется, а на талии, животе и бедрах появляется жир. Помимо этого таз становится шире, прорастают подмышечные и лобковые волосы. Первая менструация наступает приблизительно в 12 лет.

У мальчиков с 11 лет растут яички, пенис и лобковые волосы, чуть позже — подмышечные волосы. Кроме того, увеличиваются рост и мышечная масса. В 15 лет у подростков прорастает борода, гортань расширяется, «ломается» голос. С девяти до 15 лет происходит первое семяизвержение.

Однако примерно 150 лет назад половое созревание у людей наступало позднее. Девочки взрослели в 17 лет, хотя сегодня уже в 12-13 лет. Основная причина — лучшее питание. У девушек с недостаточным весом функция репродуктивности наступает позже.

Во время полового созревания заметны перепады настроения, инстинкт самосохранения ослабевает, а самооценка может снижаться, отметили ученые. А еще половое созревание хорошо сказывается на творческом процессе, написало издание Newinform.com. Именно в подростковом возрасте люди лучше справляются со многими тестами, ярче демонстрируют таланты, поражают креативностью, обсуждают разные события и пробуют новое.