Названо условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу

Исследователи соотнесли уровень социальной активности людей, у которых выработались антитела к коронавирусу. После этого они построили модель распространения вируса и пришли к выводу, что коллективный иммунитет может быть сформирован при наличии антител у 43% населения.

А это значительно ниже, чем 60%, при которых иммунитет формируется через вакцинацию, отметила «Газета.ru».

«Наше исследование показывает, что иммунитет, формирующийся через распространение заболевания, не так равномерно распределен, как при вакцинации. Людей, имеющих иммунитет, больше среди социально активных групп с большим числом социальных контактов. Таким образом, иммунитет распределен в обществе более эффективно и для формирования коллективного иммунитета необходим меньший процент защищенного населения», — пояснил Том Бриттон для издания Life Science Sweden.

С 15 июня жители региона Стокгольм могут сдать тест на антитела к коронавирусу. До этого анализ делали только людям из группы риска, медикам и сотрудникам экстренных служб. По данным Каролинского медицинского института, сейчас антитела есть у более чем 17% тех, кто сдал тест.