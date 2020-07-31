Названо происхождение камней Стоунхенджа

Массивные камни, из которых возвели Стоунхендж, привезли к месту строительства из британских лесов. Без специальной техники и оборудования валуны протащили 25 километров.

Месторождение камней, составляющих основную архитектуру мегалитического сооружения, выяснили британские ученые. Их выводы опубликовал портал Science Advances.

Специалисты исследовали один из валунов, применив метод рентгеновской флуоресцентной спектрометрии. Мегалиты оказались схожи друг с другом — их доставили из одной и той же местности.

Экспертам удалось выяснить, что камни привезли из лесов, которые находились на расстоянии около 25 километров к северу от Стоунхенджа. Лес с видом на долину Кеннет занимает площадь около шести квадратных километров и покрывает плато, поднимающееся до 220 метров над уровнем моря. Его разбивают две узкие долины. Как в них, так и на возвышенностях до сих пор много крупных валунов.

Почему эти территории выбрали как основной источник строительных материалов для Стоунхенджа, неясно. Скорее всего, свою роль сыграли размер и качество имевшихся в лесах камней.

Теперь специалисты намерены выяснить, как именно валуны привезли к месту будущего архитектурного памятника.